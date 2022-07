Suspeitos de espancar mulher no Tapanã morrem em confronto com policiais

A Polícia Militar informou que em confronto com policiais, dois suspeitos de espancar uma mulher no bairro do Tapanã, em Belém, morreram na tarde desta quarta-feira (20). Desde que as imagens da agressão à vítima passaram a circular em aplicativos de mensagens, a Polícia Civil também tomou conhecimento e passou a investigar o crime.

Nesta quarta-feira, policiais civis e militares fizeram buscas no bairro do Tapanã, principalmente, nas áreas próximas a um lixão. O espancamento da mulher foi filmado.

Ela foi agredida com pedaços de madeira por um grupo de homens em um lixão no Tapanã, em Belém. Para a PN, cinco homens participaram do espancamento.

As suspeitas da polícia para o crime de lesão corporal grave e tentativa de homicídio apontam para desentendimentos no âmbito do tráfico de drogas, na área.

Na tarde desta quarta-feira (20), uma guarnição do 24 Batalhão da Polícia Mlitar trocou tiros com suspeitos de envolvimento no crime e alvejou três deles. Todos foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas dois deles morreram. O terceiro foi atendido na Unidade de Saúde do Tapanã.

A PM informou, ainda, que os homens portavam armas e uma certa quantidade de drogas, cuja quantidade não foi divulgada, até então. Conforme os policiais, as diligências terão sequência no bairro do Tapanã e bairros próximos para capturar outros envolvidos no crime contra a mulher.