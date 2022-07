Polícia investiga caso de mulher agredida a pauladas no bairro do Tapanã, em Belém

A Polícia Civil (PC) investiga um vídeo compartilhado nas redes sociais onde uma mulher é espancada por um grupo de homens. A Unidade Integrada Propaz, no bairro do Tapanã, em Belém, tenta identificar os agressores e busca saber o motivo da violência.

O vídeo que tem duração aproximada de 1 minuto mostra a vítima os braços amarrados. Um homem que aparece na filmagem chega à empurrar a mulher que cai de joelhos no chão. Ela fica preocupada e avisa um dos suspeitos que em um dos instrumentos utilizados na gressão possui um prego. “Olha o prego aí”, diz a mulher.

Dois homens começam a bater na mulher com o que parece ser pedaços de madeiros. Um outro homem alerta no fundo filmagem para que os suspeitos tenham cuidados com os golpes. “Do pescoço ‘pra’ baixo, mano”, pede o suspeito.

A vítima é agredida em vários locais do corpo, sobretudo nos braços e no tronco do corpo. Ela grita de dor e, o mesmo homem solicitou que os golpes fossem feitos abaixo do pescoço, cobra que os ataques atinjam a perna da mulher. Um terceiro homem aparece para participar da violência com uma camisa que supostamente seja de mototaxista.

O vídeo termina com um outro homem exigindo que agressão termine.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima sobreviveu ao espancamento e está hospitalizada na Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci. O caso que supostamente aconteceu nesta quarta-feira (20), é investigado como tentativa de homicídio. A PC suspeita que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho estejam envolvidos na agressão.

A mulher seria supostamente dependente química.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à polícia e aguarda um retorno.