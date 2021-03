Suspeitos de atentado contra agente de segurança morrem em confronto com a Rotam em Salinas

Dois homens suspeitos de participar de um atentado contra um agente de segurança pública morreram durante uma intervenção do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) no município de Salinópolis, no nordeste paraense. A ação ocorreu na noite desta quinta-feira (11) e também resultou na apreensão de quatro espingardas, mais drogas e munições.

Conforme informações da Polícia Militar, equipes da Rotam realizavam o policiamento ostensivo pelo bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, quando por meio de denúncias anônimas, foram informados que dois homens procurados pela polícia estavam escondidos em uma casa no município de Salinópolis.

Eles seguiram até o município, com o apoio do Grupamento Tático Operacional (GTO), e, ao chegarem no imóvel informado, teriam sido recebidos por disparos efetuados pelos suspeitos que estavam na casa. Houve troca de tiros.

Os dois homens foram atingidos e conduzidos e para o Hospital Regional de Salinópolis, mas resistiram aos ferimentos e morreram. A dupla não teve a identidade informada pela PM.

No local foram apreendidas quatro espingardas calibre .36 e um carregador de fuzil 556, sem munição, além de 123g de maconha e um triturador, utilizado para processar a droga.

Todo o material foi apresentado na delegacia de Polícia Civil do município.