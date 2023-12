Suspeito morre e outro foge após assalto a padaria, em Marabá

Um homem, suspeito de assaltar uma panificadora, morreu na tarde da última quarta-feira (6) em Nova Marabá, após trocar tiros com a Polícia Militar. Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu após uma dupla assaltar uma panificadora e fazer o proprietário do local e os funcionários reféns. Os dois homens, que estariam usando uniformes de uma empresa de construção civil, foram embora depois de roubar os pertences das vítimas. O comparsa do suspeito morto conseguiu fugir.

Conforme a PM, o dono da panificadora relatou que ele e a esposa, assim como os funcionários, foram rendidos pelos assaltantes dentro do estabelecimento. Os suspeitos teriam conseguido entrar no local no momento em que os funcionários chegavam para trabalhar. No momento da ação dos suspeitos, os moradores tentaram impedir a fuga da dupla. No entanto, um dos assaltantes disparou contra um cidadão, funcionário de um bar, que foi atingido no tórax e se encontra sem risco de morte no Hospital Municipal de Marabá.

A PM foi acionada por volta de 14h30 pelo dono da panificadora, localizada na Folha 5. Durante intensas buscas, que contaram com a participação de várias viaturas, os agentes conseguiram localizar a dupla de assaltantes. Um deles estava escondido em uma residência atrás da panificadora, ele ainda teria tentado fazer moradores reféns. Ao ver os agentes, o suspeito fez vários disparos contra os PMs. Na troca de tiros, o homem foi atingido e morreu. O comparsa continua foragido. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal foram acionados para fazer a remoção do corpo.