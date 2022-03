Suspeito morre durante ação de policiais militares em Parauapebas, no sudeste do Pará

Um suspeito morreu ao trocar tiros com policiais militares do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM) que atuam no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Durante a ação, os militares também apreenderam drogas e armas de fogo.

Ao realizar rondas no bairro Betânia, na segunda-feira (28), populares informaram aos policiais militares que um homem havia entrado em uma casa portando uma arma de fogo e que o local era utilizado como ponto de tráfico de drogas. Os agentes solicitaram apoio de outras equipes e foram até a residência para verificar a veracidade das informações.

Ao se aproximarem da casa, ainda segundo a PM, um dos homens que estavam no local sacou uma arma e apontou para os policiais. Os militares revidaram. O suspeito foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Ao realizar uma busca na residência, os agentes encontraram, além do revólver, calibre .38, usado pelo suspeito, uma arma de fabricação caseira, 90g de maconha, 10g de crack e um aparelho celular. Um outro homem que estava na casa também foi encontrado com entorpecentes. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi constatado que os dois suspeitos possuem passagens pela Polícia.