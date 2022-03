Suspeito morre ao trocar tiros com a Polícia Militar, em Medicilândia, no sudoeste do Pará

Um homem morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar, na noite de segunda-feira (28), em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Ele ainda foi levado para o hospital municipal, mas não resistiu. Segundo a PM, a guarnição que realizava rondas na agrovila Tiradentes viu três homens debaixo de uma árvore e em atitude suspeita, por volta das 19h30.

Eles deram voz de abordagem aos suspeitos. Nesse momento, ainda segundo a corporação, dois correram para uma área de mata. O terceiro correu para dentro de uma casa, sacou a arma e começou a atirar. Os policiais revidaram e balearam o homem, identificado como “Cleitinho”.

Com ele, os PMs informaram ter apreendido um revólver calibre 32, munições, dois celulares, maconha e cocaína, e R$ 49. Ainda segundo a PM, “Cleitinho” ele era bastante conhecido no mundo do crime. A morte foi comunicada na delegacia da cidade. As informações são do portal Confirma Notícia.