Suspeito furta televisão de loja e sai andando tranquilamente em Belém

Um homem foi flagrado furtando uma televisão de uma loja de departamentos na avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, em Belém. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens começaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (17).

Nas imagens, o suspeito, que veste calça e camisa escuras, além de um boné, aparece dentro do estabelecimento, aparentemente falando ao telefone. Pouco depois, ele guarda o celular, se abaixa e pega a caixa com a televisão. Antes de sair, ainda olha para os fundos da loja, possivelmente para verificar se está sendo observado.

Já do lado de fora, o homem carrega a televisão debaixo do braço e segue caminhando com naturalidade. O vídeo termina sem mostrar o destino do suspeito.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para apurar se o homem já foi identificado e/ou preso. Ainda não houve retorno.