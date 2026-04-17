Suspeito é flagrado quebrando vidros de carros e furtando objetos no bairro de Fátima, em Belém

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais nesta sexta-feira (17) mostram um homem quebrando o vidro de veículos estacionados para furtar objetos no bairro de Fátima, em Belém. As ocorrências teriam sido registradas nas proximidades do Santuário de Fátima, na Avenida Duque de Caxias.

Segundo relatos de moradores, o suspeito estaria atuando na área há alguns meses, causando preocupação entre quem vive ou circula pelo local. Em um dos registros, ele aparece com uma camisa enrolada no punho e utiliza um soco para quebrar o vidro de um carro. Não há informações sobre quando o vídeo foi gravado. Na ocasião, o carro tinha alarme e disparou assim que o vidro foi quebrado. O suspeito saiu rapidamente do local.

Em outro vídeo, datado de 15 de setembro de 2025, o mesmo homem é visto caminhando pela rua e observando o interior de veículos estacionados. Em determinado momento, ele usa uma pedra para estilhaçar o vidro de um dos carros. Após a ação, o suspeito aguarda por alguns instantes para verificar se alguém se aproxima e, ao perceber que não há movimentação, retira objetos do interior do veículo, incluindo documentos. O carro não tinha alarme. Toda a ação dura cerca de dois minutos. Em seguida, o suspeito deixa o local.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identificação do homem ou registro de prisão. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.