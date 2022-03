Suspeito é baleado em assalto à agência bancária na Cidade Nova

Um assalto foi registrado numa agência bancária, na manhã desta segunda-feira, 7, na avenida Dom Vicente Zico, a antiga Arterial 18, no conjunto Cidade Nova 4, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Um dos suspeitos ficou baleado, ao trocar tiros com o vigilante da agência, mas conseguiu fugir. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com o coronel Mariúba, do 6º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, um cliente do banco estava com uma quantia, ainda não informada, expressiva em dinheiro e seria o alvo dos assaltantes. O militar não soube dizer se a vítima iria depositar ou sacar o montante.

A Polícia Civil informou que, na fuga, os suspeitos ainda teriam conseguido levar uma parte do dinheiro da vítima. Não há informações sobre quantos criminosos estariam envolvidos na ação. Eles teriam chegado ao local em uma motocicleta e contavam com o apoio de um carro.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Seccional da Cidade Nova. Diligências estão sendo feitas para localizar os responsáveis pelo crime. Qualquer informação que auxilie nas investigações pode ser repassada pelo disque-denúncias, número 181. O sigilo é garantido.