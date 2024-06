Suspeito de vender vagas em fila de agência bancária é preso no Marajó

Um homem foi preso suspeito de estar vendendo vagas na fila de uma agência bancária na cidade de Breves, no Marajó. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (25) quando uma pessoa que estava no local relatou a situação para policiais militares. A vítima relatou ter sido ofendida ao questionar a situação com o suspeito.

Segundo os relatos policiais, a pessoa que denunciou a situação informou que estava aguardando há muitas horas para ter acesso a agência bancária, até perceber que outras pessoas que não estavam na fila haviam passado na frente. Ao se aproximar do suspeito de vender os lugares para questionar o ocorrido, o homem teria ofendido a denunciante no local.

Diante da confusão na fila, os agentes da PM interviram na situação e encaminharam as pessoas envolvidas para a delegacia, onde seriam feitos os procedimentos pertinentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Reincidência

Conforme o Portal Notícias Marajó, o problema com a venda de vagas ocorre há anos. Em 2022, a Polícia Civil realizou a operação ‘Fila Marcada’ para prender integrantes de uma organização criminosa que comercializava as vagas. Porém, poucos dias depois os envolvidos foram soltos pela Justiça e voltaram a atuar na agência.