Suspeito de tráfico morre durante intervenção policial em Redenção

Um jovem suspeito de comercializar entorpecentes morreu durante uma intervenção policial na noite de terça-feira (19/11), no município de Redenção, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu no setor Park do Buriti I, após uma troca de tiros entre o suspeito e agentes da Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, drogas, armas e dinheiro foram apreendidos durante a ação.

Segundo as informações policiais, a ação iniciou na rua João Thomas da Silva. Os militares avistaram um veículo em atitude suspeita, transitando em baixa velocidade. Quando o carro parou em um local escuro ao lado de um homem, os agentes resolveram realizar a abordagem. O homem informou aos agentes que teria feito uma encomenda de drogas. Já a mulher que dirigia o carro, contou que estava retornando para a casa onde morava e estaria realizando a entrega dos entorpecentes.

Ao ser questionada, a mulher informou que o companheiro, que estava em casa, estaria comercializando a droga e teria ligação com uma facção de Redenção. A PM informou que a mulher disse que a droga era do marido e os agentes foram até a casa onde ela morava. No entanto, quando a equipe se aproximava, foram feitos disparos de arma de fogo de dentro do endereço indicado pela mulher. Na ocasião, houve troca de tiros no local e o homem que estava dentro da casa foi atingido.

Os agentes relataram que ainda acionaram uma ambulância do Samu, mas os socorristas constataram o óbito do homem ainda no local. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, assim como a Polícia Científica. O corpo do suspeito foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal. Na casa onde o suspeito estava foram apreendidos 4,518 kg de maconha; 870g de pedra de oxi; 1 kg de cocaína; duas espingardas calibre 12 com seis cartuchos intactos e cinco munições calibre .40, e uma pistola com oito munições intactas e quatro deflagradas. Também haviam outros itens no local, como uma balança de precisão, um celular, R$ 203,50 em espécie e um veículo Gol de cor branca. A companheira do suspeito morto foi presa por associação ao tráfico e o homem que estava com ela foi detido.

“A Polícia Civil informa que um suspeito morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar. Um homem e uma mulher foram conduzidos pela PM à Delegacia de Redenção, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Armas, munições e entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para a perícia”, informou a PC, em nota.