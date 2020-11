Suspeito de tráfico é morto em intervenção policial, em Parauapebas

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto durante uma intervenção policial em um ponto de tráfico de drogas, nesta quinta-feira (12), no município de Parauapebas, sudeste paraense. Na ação, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas, além de um revólver calibre 38, uma motocicleta e um aparelho celular.

Por meio de uma denúncia, policiais do Grupamento Tático Operacional (GTO) foram informados que em uma residência havia um homem de alta periculosidade, que além de portar uma arma de fogo, estaria comercializando drogas no local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante o cerco policial, o suspeito percebeu a aproximação dos militares e tentou fugir, atirando contra os agentes, que reagiram, atingindo o homem com disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Cidade Jardim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, com munições deflagradas, outras 10 intactas, duas balanças de precisão, cerca de dez quilos de maconha, um quilo de crack, meio quilo de cocaína, além de um caderno com anotações das vendas de drogas, uma motocicleta e um aparelho celular. O material foi apresentado na Seccional Urbana de Parauapebas.