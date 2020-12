Suspeito de ter matado idoso com golpes de faca é preso

Sob o comando da major Simone Chagas, guarnições do 14° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na Vila dos Cabanos, no município de Barcarena, foram acionadas por populares na noite deste domingo (13) para averiguar um suposto homicídio contra um homem de 65 anos de idade, a golpes de faca no ramal 4 Bocas, no Km 54 da Alça Viária.

Os políciais militares se dirigiram à zona rural e, de fato, constataram a morte de José Rodrigues. Moradores disseram à polícia que o acusado ainda estava na comunidade, e não demorou para que uma viatura policial encontrasse o suspeito e lhe desse voz de prisão.

Na revista, a polícia encontrou com o homem uma faca, e supõe que ela tenha sido a arma do crime. O caso é investigado e o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

Em 26 anos de existência da 14° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na Vila dos Cabanos, é a primeira vez que uma militar mulher assume o posto de comando. A major Simone Chagas o comando do 14° BPM, com efeitvo de cerca de 150 homens, em janeiro de 2020.