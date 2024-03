Suspeito de tentativa de homicídio é procurado em Brejo Grande do Araguaia

Um jovem identificado como Wanderson da Conceição do Carmo está sendo procurado por autoridades policiais suspeito de tentativa de homicídio, em um crime que ocorreu no município de Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, na noite de domingo (24), na vila Canaã, vicinal 1, o jovem teria feito um disparo de arma de fogo e esfaqueado um homem chamado Juscelino da Conceição, de 44 anos.

A Polícia Civil e Militar do município já realizam buscas para localizar e prender o suspeito. Segundo os relatos de testemunhas, o crime ocorreu por volta de 19h, quando o sujeito teria pego uma arma de fogo e disparado contra Juscelino, acertando o rosto da vítima. Além disso, após o tiro, Wanderson ainda teria pego uma faca e esfaqueado o homem cerca de quatro vezes nas costas. O suspeito fugiu do local.

Pessoas que estavam na área teriam ajudado a socorrer Juscelino e o levaram para o hospital municipal de Augustinópolis, no estado do Tocantins, onde deu entrada em estado grave. Não há mais detalhes sobre a vítima após a internação na unidade hospitalar. Além disso, também não há maiores detalhes sobre a motivação para o crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da delegacia de Brejo Grande do Araguaia trabalham para localizar o suspeito do crime, que já foi identificado.