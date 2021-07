Suspeito de tentativa de homicídio é preso no oeste paraense

As Polícias Civil e Militar prenderam na sexta-feira (23), em Terra Santa, oeste do Pará, um homem identificado como "Enzo". Ele é suspeito de tentar matar um homem conhecido como Bruno. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Conquista. Com informações do G1 Santarém.

Segundo informações da Polícia Militar, Enzo é suspeito de efetuar 4 disparos de arma de fogo contra Bruno, sendo que dois tiros atingiram a vítima.

Bruno foi socorrido e levado ao hospital municipal de Terra Santa. Após avaliação médica, ele foi transferido para o município de Parintins, no Amazonas.

A Polícia acredita que o crime esteja relacionado com acerto de contas por tráfico de drogas. Bruno relatou aos policiais militares que Enzo foi quem realizou os disparos contra ele.

Após apurar todas as informações, as equipes policiais seguiram fazendo diligências pelo município de Terra Santa, em busca do suspeito. Por volta de 9h da manhã de sexta-feira, os policiais receberam uma ligação, em que o denunciante informou que quatro pessoas suspeitas, sendo duas mulheres e dois homens, estavam na Comunidade Paraíso.

Após a identificação e prisão, foi encontrado um revólver calibre 38. Na operação, 14 petecas de entorpecentes e duas motocicletas foram apreendidas.

O grupo informou aos policiais que havia um quinto indivíduo envolvido no crime. Trata-se de um homem identificado pelo apelido de Vaquinha. De acordo com a PM, ele é suspeito de ter fornecido arma e entorpecente para o grupo.

Após ter conhecimento de que tinha mais um envolvido na ocorrência, a polícia foi até a casa do suspeito, onde encontrou uma balança de precisão. Posteriormente os policiais militares seguiram a procura de Vaquinha, que foi encontrado pilotando uma motocicleta Bros 150, de cor preta, pelas ruas do bairro Cidade Nova.

Ao avistar a guarnição, o suspeito tentou fugir. Ele abandonou a motocicleta e correu em direção a um lago que fica próximo do Parque de Exposição Manduca Bentes. Foi realizado cerco policial e Vaquinha foi capturado.

Todos os suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Terra Santa para os procedimentos cabíveis.