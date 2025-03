Suspeito de tentar matar o tio na Pedreira é preso em Outeiro

Um homem suspeito de tentativa de homicídio qualificado foi preso pela Polícia Civil no distrito de Outeiro, em Belém. A ação para capturar o suspeito ocorreu na segunda-feira (10/3), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva cumprido por meio da Seccional da Pedreira. Segundo as informações policiais, o investigado teria tentado matar o tio e depois fugiu.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém. As informações da PC apontam que o homem é investigado pelo crime que ocorreu no dia 07 de janeiro de 2025, no bairro da Pedreira. De acordo com as apurações policiais, o suspeito agrediu o tio com uma barra de ferro e, em seguida, atropelou a vítima com um veículo.

Logo após o crime, um inquérito policial foi instaurado. A PC informou que ocorreu a coleta de informações e imagens das câmeras de segurança do local foram verificadas, constatando a prática da tentativa de assassinato. A Polícia Civil iniciou as diligências e conseguiu localizar o suspeito na estrada do Tucumaeira, situada em Outeiro. O homem foi preso e conduzido até a Delegacia da Pedreira para as medidas cabíveis.