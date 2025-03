Suspeito de estelionato no Ceará é preso no Pará

Um homem foi preso no sábado (8) na Comunidade do Lago do Ajudante, em Oriximiná, oeste do Pará, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por estelionato. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Oriximiná, em apoio à Delegacia Regional de Acaraú, no estado do Ceará.

O mandado de prisão foi expedido pela comarca de Acaraú (CE). Para localizar o suspeito, os agentes utilizaram uma lancha para chegar até a comunidade ribeirinha, onde ele estaria escondido. Após ser encontrado, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Oriximiná para os procedimentos legais.

As investigações que levaram à expedição do mandado de prisão não foram detalhadas pela polícia. O suspeito permanecerá à disposição da Justiça para os trâmites necessários ao caso.