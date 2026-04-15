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Polícia

Suspeito de tentar matar ex-mulher e arrancar prótese de silicone é preso em Novo Progresso

O homem foi detido após ação da Polícia Civil na terça-feira (14)

O Liberal
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Suspeito de tentar matar ex-mulher e arrancar prótese de silicone é preso em Novo Progresso. (Foto: Polícia Civil)

Um homem foi preso em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, suspeito de tentar matar a ex-companheira e de afirmar que arrancaria a prótese de silicone da vítima. O investigado foi detido na tarde de terça-feira (14), após uma ação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão.

De acordo com informações da PC, o caso veio à tona após uma mulher dar entrada em estado grave no Hospital Municipal da cidade, na manhã do dia 10 de abril, por volta das 6h30, vítima de golpe de arma branca. Durante as investigações, os policiais apuraram que o crime teria sido motivado por inconformismo com o fim do relacionamento e ciúmes.

Segundo a apuração, o suspeito desferiu uma facada na região do peito da vítima e teria dito que pretendia retirar a prótese de silicone implantada nela, sob a justificativa de ter custeado o procedimento. O caso é tratado, em tese, como tentativa de feminicídio.

O homem não foi localizado em situação de flagrante no dia do crime, mas, ao longo das diligências, a polícia identificou que havia contra ele um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro. Conforme as investigações, o abuso teria ocorrido em agosto de 2025, quando o suspeito invadiu a residência da vítima, a agrediu na presença dos filhos menores e praticou violência sexual.

Além disso, também foi constatado um mandado de prisão civil expedido pela Justiça de Goiás por dívida de pensão alimentícia. O suspeito foi localizado e preso por volta das 15h30, quando os mandados foram cumpridos. A Polícia Civil informou que ele também deverá responder pela tentativa de feminicídio, cuja prisão preventiva já foi solicitada pela autoridade policial. O estado de saúde da vítima não foi divulgado após ela dar entrada na unidade de saúde.

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tentativa de feminicídio

abuso sexual

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