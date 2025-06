Suspeito de roubos, ‘Teco’ morre em intervenção policial em Itaituba

Um homem identificado como Erik Cardoso Silva, de 27 anos, mais conhecido como “Teco”, morreu durante uma intervenção policial no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (17), no bairro Jardim das Araras, durante uma operação para cumprir um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Segundo informações da polícia, ele era investigado por envolvimento em casos de assaltos e furtos na região.

"A Polícia Civil informa que Erik Cardoso Silva morreu durante uma operação policial que tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva por roubo majorado. O investigado chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Itaituba", comunicou.

Erik vinha sendo monitorado pelas forças de segurança, que planejavam a ação para efetivar o cumprimento da ordem judicial. A operação foi conduzida por equipes da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (1ª CIME), em conjunto com a Polícia Civil, com apoio do setor de inteligência do Comando de Policiamento Regional (CPRX).

Os agentes se dirigiram à residência onde, segundo apurações, o suspeito estaria escondido, na 6ª Rua. De acordo com os relatos oficiais, ao ser abordado, Erik teria apontado uma arma de fogo — um revólver calibre .32 — na direção dos policiais, que reagiram. Houve disparos, e o suspeito foi atingido na região do tórax.

Erik Cardoso chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Itaituba, mas não resistiu aos ferimentos.