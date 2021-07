Suspeito de roubo morre durante troca de tiros com a polícia; comparsa conseguiu fugir

Um homem identificado como Marco Antônio da Silva, de 29 anos, morreu durante uma intervenção policial no município de Santa Maria das Barreiras, sul do Pará, na tarde da última segunda-feira (5). Segundo informações da Polícia Militar, ele seria um assaltante que atuava na região, e chegou a trocar tiros com os policiais. O comparsa dele conseguiu fugir, e continua sendo procurado. Com informações do Correio de Carajás.

A PM informou que recebeu denúncias informando as características dos suspeitos, e que eles estariam tentando vender aparelhos celulares em um posto de combustíveis na rodovia BR-158, entre os municípios de Redenção e Santa Maria das Barreiras. Uma equipe do Grupamento Tático Operacional (GTO) localizou a dupla a cerca de 40 quilômetros do perímetro urbano de Redenção.

Os dois homens estavam em uma motocicleta preta, modelo Honda NXR Bros, com registro de furto. Ao visualizarem a viatura, os suspeitos abandonaram a moto na beira da estrada e fugiram por uma área de matagal, sendo perseguidos pelos policiais.

Ainda de acordo com a PM, os agentes foram recebidos a tiros, e uma troca de tiros foi iniciada, momento em que Marco Antônio foi baleado, e o outro suspeito conseguiu fugir. O homem ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Iraci, em Redenção, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil informou que o suspeito alvejado já teve diversas passagens pela polícia. Ele portava um revólver calibre 32, com quatro munições deflagradas e uma intacta, uma arma de fabricação caseira, calibre 22, com munição deflagrada e quatro aparelhos celulares, supostamente roubados, que foram apresentados na delegacia para os procedimentos legais.