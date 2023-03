Suspeito de roubar celulares morre após troca de tiros com a polícia em Marituba

Um homem, identificado como Paulo Henrique Ferreira Cunha, suspeito de roubar celulares morreu durante troca de tiros com policiais do 21° Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB), na tarde da última terça-feira (28). Após intervenção policial, os agentes apreenderam três aparelhos telefônicos e um revólver calibre 32 com seis munições, sendo quatro deflagradas e duas intactas.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 14h40, uma guarnição da PM na foi informada que um motoqueiro havia efetuado roubos na área do 29° BPM e estaria fugindo para o setor do 21° BPM. Uma das vítimas havia solicitado apoio, após ter o celular roubado, ela informou que o suspeito estava sobre uma moto vermelha e usando capa de chuva. Foi então que os agentes começaram a rastrear o indivíduo por meio do celular da vítima.

Após rondas, os militares conseguiram localizar o suspeito em uma área de invasão próxima ao cemitério Parque da Eternidade. Segundo a narrativa policial, ao avistar os agentes, Paulo efetuou disparos em direção aos PMs. A equipe então precisou revidar, atingindo o suspeito. De imediato, os policiais prestaram socorro ao indivíduo e o levaram até a Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Enquanto isso, na delegacia de Marituba, outra vítima do suspeito compareceu e informou que também havia sido roubado e que, além de roubá-lo, Paulo teria efetuado disparos contra a vítima para se apossar do seu celular, mas não o atingiu. Diante dos fatos, todo material foi apreendido e apresentado na Seccional de Marituba para procedimentos cabíveis.