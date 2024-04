Polícia investiga caso de mato-grossense dada como desaparecida no Pará

​A Polícia Civil do Pará investiga o suposto desaparecimento de uma mulher identificada como Lorena Mariana Apinagés Fonseca de Araújo, 32 anos, natural do Mato Grosso, que teria sumido na cidade de Tailândia, nordeste paraense. “A Polícia Civil informa que um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Breu Branco para informar o não desaparecimento da mulher e que, segundo o relato, ela estaria mantendo contato com amigos. O caso é investigado”, informou a PC à reportagem de O Liberal na manhã desta sexta-feira (26).

Nas redes sociais, circula a informação de q​ue a mulher estaria desaparecida há quase duas semanas e familiares estariam realizando buscas por ela. Ainda conforme os relatos das redes sociais, Lorena teria vindo ao Pará na companhia do ex-marido há um mês.

O ex-casal estaria morando na Vila Águas Claras, zona rural do município. A mulher estaria no quinto mês de gestação e sempre que entrava em contato com a família, denunciava suposta violência doméstica cometida pelo ex-companheiro. A mulher também afirmava que estaria sendo mantida em cárcere privado. Lorena teria sido atendida no Hospital Geral de Tailândia, no último dia 11, devido a complicações na gestação, porém foi liberada, não sendo mais vista.

A reportagem de O Liberal continua acompanhando os desdobramentos do caso para atualizar este texto.