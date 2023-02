Homem armado realiza sequência de roubos em Castanhal

Câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos comerciais localizados no bairro Fonte Boa, em Castanhal, nordeste paraense, registraram um homem, ainda não identificado, realizando vários assaltos na área, em posse de uma arma. As informações são do portal Correio do Norte.

O suspeito aparece em uma motocicleta e faz uso do capacete para esconder o rosto. Conforme as imagens, ele veste uma calça vermelha e uma camisa azul. Nas costas, o homem carrega uma mochila, na qual possivelmente guarda os produtos que consegue subtrair das pessoas durante os crimes.

Segundo o Correio do Norte, em um dos crimes, o bandido abordou uma jovem, levando seu aparelho celular. A vítima informou que ele já estava com vários celulares. O caso gerou revolta nas redes sociais.

Quem tiver informações que ajudem a polícia a localizar o suspeito pode repassar ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.