suspeito de receber dinheiro de resgate de sequestro é preso em ananindeua

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso nesta terça-feira (10/9), em Ananindeua, na Grande Belém, pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro. De acordo com as autoridades, ele é suspeito de ser um dos beneficiários dos valores pagos a título de resgate das vítimas sequestradas no 11 de fevereiro do ano passado, na frente de um estabelecimento comercial, localizado no município de Igarapé-Miri, nordeste do estado.

A prisão foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). O suspeito, que tinha um mandado de prisão preventiva pelo crime de extorsão mediante sequestro, foi encaminhado para a DRCO para a realização dos procedimentos legais e já se encontra à disposição da justiça.

O crime

Por volta das 22h, do dia 11 de fevereiro de 2023, as vítimas estavam na frente de um estabelecimento comercial de Igarapé-Miri, quando foram abordadas por três homens encapuzados. Durante as negociações, os criminosos chegaram a exigir um milhão de reais para liberar as vítimas, porém, em virtude do não pagamento do valor total exigido, as vítimas foram libertadas no dia seguinte.

À época, DRRBA deflagrou a operação que, até o momento, resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, 06 mandados de prisão preventiva, além da ocorrência de duas intervenções policiais que resultaram em morte, sendo apreendidas duas armas de fogo e um veículo, na ocasião. As investigações terão seguimento até que todos os envolvidos sejam presos.