Suspeito de participar de roubo a residência é preso em Ananindeua

​Paulo Sérgio Santana Lima foi preso em flagrante, nesta terça-feira (28), suspeito de participar de um assalto a uma residência localizada no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. O crime ocorreu por volta das 8h. Equipes da Delegacia de Polícia Civil do Júlia Seffer, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, fazem buscas por outros envolvidos no caso.

Conforme as investigações, os criminosos armados invadiram o imóvel e, sob grave ameaça, roubaram vários objetos de valor: jóias, televisão, relógios e um carro. Além disso, teriam obrigado a vítima a fazer uma transferência via PIX no valor de R$ 3.950,00.​​

Após diligências, os policiais localizaram Paulo Sérgio, que foi preso e confessou participação no crime. O homem indicou o local dos objetos roubados, que foram recuperados e apreendidos.

O suspeito foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Agora, segue sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciário.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.