Suspeito de participação na morte de sub-tenente PM morre ao trocar tiros com a polícia em Moju

​Erizone Silva do Nascimento morreu, na tarde desta sexta-feira (24), durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, na terceira rua do bairro de Nazaré, no município de Moju, no nordeste paraense. O homem era suspeito de participação na morte do sub-tenente Sales, crime que ocorreu em maio de 2022, naquela mesma cidade.

Os agentes do 47º Batalhão receberam a informação de que Erizone estaria escondido em uma residência do bairro de Nazaré. As guarnições se deslocaram para o endereço informado. Quando chegaram ao local, os policiais foram surpreendidos com disparos de arma de fogo.

Na tentativa de proteger a vida e integridade dos militares, foi preciso revidar aos ataques. O suspeito foi alvejado e, com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 22, com cinco munições intactas e uma d​​eflagrada.

Erizone chegou a ser socorrido para a Unidade Mista de Saúde (UMS), onde receberia atendimento médico. Porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na unidade.

O material apreendido com o suspeito foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Moju. As investigações poderão ajudar a polícia a identificar e localizar outros possíveis suspeitos de participação na morte do sub-tenente Sales.