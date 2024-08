Suspeito de maus-tratos a animais é preso no Curió Utinga, em Belém

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso preventivamente suspeito pelo crime de maus-tratos a animais contra um gato, no bairro do bairro Curió Utinga, em Belém. Uma ação foi deflagrada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Especializada de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), para autuar o investigado na noite de sexta-feira (23/08).

As investigações iniciaram após denúncias de moradores. As apurações das autoridades policiais apontam que o suspeito teria espancado o animal, que foi encaminhado para o hospital veterinário.

Devido a situação, a equipe policial da delegacia especializada realizou buscas pelo homem, que foi localizado em uma residência no bairro do Curió Utinga. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia, para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Durante o interrogatório, o suspeito teria confessado o crime e foi autuado em flagrante. O investigado está à disposição da Justiça.

Crime

O crime de maus-tratos aos animais é definido como qualquer ato que cause dor ou sofrimento desnecessário aos animais, intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência. Isto pode incluir atos comissivos ou omissivos, dolosos ou culposos, que resultem na morte de animais.

A Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos, que agora pode ser de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Se o crime resultar na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.