Suspeito de matar quebradeiras de coco em Novo Repartimento é preso pela PC

Um homem apontado como principal suspeito de ser o autor do duplo homicídio de duas quebradeiras de coco babaçu em Novo Repartimento, sudeste do Pará, foi preso pela Polícia Civil na noite de terça-feira (11). De acordo com as informações iniciais, uma operação havia sido montada para identificar os envolvidos no crime que gerou grande repercussão em todo o estado. Antônia Ferreira dos Santos, de 53 anos, e Marly Viana Barroso, de 71 anos, foram encontradas mortas com sinais de facadas na zona rural do município, na noite de 3 de novembro. Conforme a Polícia Civil, o investigado confessou o crime.

"Durante o interrogatório, o investigado confessou a prática do crime, apresentando detalhes que corroboram com os elementos de informação colhidos durante a investigação. Diante dos elementos reunidos, foi decretada a prisão preventiva, sendo devidamente cumprida nesta terça-feira. O indivíduo foi encaminhado para a unidade policial, para adoção das medidas legais cabíveis e está à disposição da Justiça", comunicou.

A prisão foi realizada no mesmo município em que as mortes brutais das mulheres ocorreram. A operação foi deflagrada por meio de ação integrada entre a Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, Delegacia de Novo Repartimento, Seccional Urbana de Tucuruí, Delegacia de Homicídios de Tucuruí e Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí. Segundo a PC, com base em análise técnica de elementos informativos, oitivas de testemunhas, exame detalhado de imagens de câmeras de segurança e nos elementos colhidos, foi possível identificar o principal suspeito do crime. Ele foi reconhecido em registros de vídeo circulando na região no mesmo período em que as vítimas foram vistas pela última vez.

Após ser detido, o suspeito foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento de Tucuruí para exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado à unidade policial responsável pelo caso. Ele passou por interrogatório e permaneceu preso à disposição da Justiça.