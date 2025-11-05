Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Movimentos sociais repudiam morte de quebradeiras de coco em Novo Repartimento

Os grupos também pediram respostas das autoridades e que os suspeitos sejam encontrados e punidos

O Liberal
fonte

Duas mulheres são encontradas mortas com sinais de violência em Novo Repartimento. (Foto: Redes Sociais)

Movimentos sociais utilizaram as redes sociais na terça (4/11) e nesta quarta-feira (5/11) para repudiar a morte de Antônia Ferreira dos Santos, de 53 anos, e Marly Viana Barroso, de 71 anos. Os corpos das vítimas, que eram quebradeiras de coco, foram encontrados com sinais de violência na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, na noite da última segunda-feira (3/11). 

De acordo com o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), Antônia e Marly saíram para trabalhar na coleta do coco babaçu, quando foram encontradas mortas. “Essas mulheres trabalhavam honestamente, garantindo o sustento de suas famílias e defendendo a floresta. Foram arrancadas da vida e da comunidade que ajudavam a sustentar. Esse crime atinge toda a luta das quebradeiras de coco babaçu: uma violência contra o corpo e a história de quem resiste e mantém viva a tradição do babaçu”, lamentou. 

O Movimento também exigiu respostas das autoridades no caso. “Nossa luta é pela vida, pelo território e pelo direito de trabalhar com segurança e respeito. Nenhuma mulher deve morrer por buscar o sustento no babaçu. Solidariedade às famílias de Antônia e Marly. Seguiremos vigilantes, em memória e em luta”, destacou.

No Instagram, a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão também pediu justiça para que “sejam identificados e punidos os culpados”. 

Em nota, a Polícia Civil disse à Redação Integrada de O Liberal que o episódio é investigado “sob sigilo pela Delegacia de Novo Repartimento”. 

O crime 

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, a polícia informou que Marly e Antônia deixaram suas casas pela manhã com a intenção de recolher amêndoas de coco babaçu em uma área de mata próxima ao município. Quando não retornaram no horário previsto, familiares se mobilizaram e foram até a área para realizar buscas. 

Os corpos foram localizados por volta das 22h, em uma área rural situada próxima ao matadouro municipal, a cerca de dois quilômetros da estrada do Polo Pesqueiro. Segundo a polícia, ambas apresentavam ferimentos no pescoço compatíveis com golpes de arma branca. Antônia foi encontrada parcialmente despida, o que levantou a suspeita de possível violência sexual. 

Anteriormente, a PC havia dito que os cadáveres apresentavam ferimentos compatíveis com golpes de arma branca, mas perícias foram solicitadas para confirmar as circunstâncias da morte e se de fato houve violência sexual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

movimentos sociais

repudiam morte

quebradeiras de coco

Homem é encontrado morto em Novo Repartimento
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Movimentos sociais repudiam morte de quebradeiras de coco em Novo Repartimento

Os grupos também pediram respostas das autoridades e que os suspeitos sejam encontrados e punidos

05.11.25 14h47

INCÊNDIO

Incêndio de grandes proporções em área de mata assusta moradores no Tenoné, em Belém

Em poucos minutos, as chamas podiam ser vistas a grande distância

05.11.25 13h57

POLÍCIA

Homem é preso por oferecer dinheiro a adolescente em troca de relações sexuais no Marajó

Depois de localizados pelos agentes de segurança pública, três vítimas reconheceram o suspeito

05.11.25 13h53

POLÍCIA

PC deflagra operação que apura briga entre torcidas organizadas em Belém

A segunda fase da operação "Filhos da Ira" cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Na primeira fase, sete pessoas foram presas

05.11.25 13h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Caso Paulo Guilherme: antes de concluir laudo, Polícia Científica solicita exames complementares

A criança de seis anos foi encontrada morta dentro de uma mala no bairro da Marambaia, em Belém

05.11.25 13h22

POLÍCIA

PC deflagra operação que apura briga entre torcidas organizadas em Belém

A segunda fase da operação "Filhos da Ira" cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Na primeira fase, sete pessoas foram presas

05.11.25 13h34

POLÍCIA

Suspeito de balear vigilante da UFPA morre em confronto com a polícia em Belém

O homem teria reagido a uma abordagem da Polícia Militar, quando foi baleado e não resistiu

04.11.25 23h30

TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso em flagrante com 5,4 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém

A droga foi localizada pela Polícia Federal na manhã de terça-feira (4/11)

05.11.25 9h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda