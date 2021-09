Suspeito de matar menina de 5 anos com tiro na cabeça é preso no Amapá

Está preso o homem suspeito de ter desferido o tiro que matou a pequena Ana Júlia Pantoja, de apenas 5 anos, na cidade de Santana, no Amapá. Flávio Ferreira Teodósio, de 18 anos, disse à Polícia Civil que o alvo do ataque era um homem e não a menina. O crime foi registrado por câmeras de segurança, e as imagens circularam nas redes sociais, causando bastante comoção, principalmente entre a população amapaense que reside no Pará.

A criança foi morta com um único disparo na cabeça, no momento em que estava caminhando sozinha em um trecho de periferia chamado de Baixada de Ambrósio, na Área Portuária de Santana. As informações são do G1 Amapá.

O suspeito foi preso no bairro Fonte Nova logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), após quase 12 horas de buscas.

As declarações do suspeito foram detalhadas pelo delegado Felipe Rodrigues, da 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Santana, responsável pela investigação.

Segundo o delegado, Flávio afirmou que o alvo dele é testemunha de um roubo que ele havia praticado e, por este motivo, teria tentado mata-lo na tarde de quarta-feira. A arma usada no crime não foi localizada. Segundo o delegado, o preso contou que pretendia fugir e que também contava com a ajuda de duas pessoas no momento do disparo.

"Eles foram para ceifar a vida de um outro membro de facção, como ele disse. Ele teve apoio de mais duas pessoas, já conseguimos identificá-los. Ele vai ser indiciado por homicídio por motivo torpe", pontuou.

A ação foi flagrada por câmeras de monitoramento da região. As imagens filmaram o autor do disparo, atirando de trás de um poste na direção do caminho por onde a menina seguia. Após o tiro, ele sai correndo. Os vídeos circularam pelas redes sociais.

Ana Júlia chegou a ser levada para o Pronto Socorro do município, mas não resistiu. A morte causou comoção nas redes sociais com pedidos de Justiça pelo caso.

Pelo Twitter, o governador do estado do Amapá, Waldez Góes (PDT), comentou sobre a prisão e o crime.

"A Polícia Civil acaba de prender Flávio Ferreira Teodósio, suspeito de assassinar a pequena Ana Julia Pantoja. Ele foi capturado menos de 24h após o crime. Sei que nada trará a Ana Julia de volta ou diminuirá a dor dos seus pais, da família e de todos os amapaenses. Mas é fundamental que a justiça dos homens também cumpra o seu papel. Como pai e como cristão, sei que Deus está cuidando da pequena Ana Julia", escreveu.