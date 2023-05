Suspeito de matar jovem a facadas em briga de bar é preso em Tailândia

Daves Werbeth foi preso pela Polícia Civil do Pará, no fim da tarde de terça-feira (23), em Tailândia, nordeste do Estado, suspeito de matar Rariadine Barbosa de Nascimento, 22 anos. O crime ocorreu, na madrugada de segunda-feira (22), por volta das 3h, no bairro Vila Macarrão. Rariadine foi morto a facadas após uma confusão em um bar, onde eles bebiam. Com informações do Portal Tailândia.

Durante as investigações conduzidas pelo delegado Luís Gustavo, várias testemunhas foram ouvidas e resultaram na prisão de um dos suspeitos. O outro suspeito de estar envolvido na morte do rapaz já teve a prisão decretada pela Justiça e estava foragido.

A prisão temporária foi expedida pela Comarca de Tailândia contra Daves. O jovem foi morto após uma confusão no bar do Chico, onde ele estava bebendo na companhia de outras pessoas.

Testemunhas relataram que “Rari”, como a vítima era conhecida, saiu correndo até a travessa Sucupira, onde foi alçado e morto pelos assassinos. A Polícia Civil segue com as investigações para encontrar as motivações do crime.