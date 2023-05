Jovem de 22 anos é morto a facadas em Tailândia, no Pará

Um jovem identificado como Rariadine Nascimento, de 22 anos, foi morto com várias facadas na madrugada desta segunda (22), no bairro Vila Macarrão, no município de Tailândia, nordeste do Pará.

O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada, conforme divulgado pelo portal Tailândia. Relatos de testemunhas constam que o jovem foi morto após uma confusão no bar do Chico, onde ele estava bebendo na companhia de outras pessoas.

Ainda de acordo com testemunhas, “Rari” como era conhecida a vítima, saiu correndo até a travessa Sucupira, onde foi alçado e morto pelos assassinos. Ele foi morto no beco entre a casa e uma cerca de madeira. No local várias marcas de sangue.

A Polícia Civil do Pará e a Polícia Militar do Pará estiveram no local ouvindo e colhendo informações para identificar e prender os autores do homicídio. Ainda não há informação sobre a prisão de algum envolvido no crime.