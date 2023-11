Suspeito de matar irmão a golpes de facão é preso pela PM no Marajó

Um homem, identificado apenas como Júnior, foi preso pela Polícia Militar, na terça-feira (31), suspeito de matar o próprio irmão, Pedro Paulo, a golpes de facão em Chaves, no Arquipélago do Marajó. O crime ocorreu no sábado (28). A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido vingança, depois de uma briga na qual Júnior teria sido atingido com um tiro em uma das pernas. As informações são do Notícia Marajó.

A localização do suspeito de chegou ao conhecimento dos policiais do 79º Pelotão Destacado de Polícia Militar depois de familiares terem informado que Júnior estaria escondido em um barraco perto do Rio Arrozal, na zona rural de Chaves.

Ao Notícia Marajó, o gestor do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, disse que a PM foi até área rural. O local onde o Júnior morava, ficava em uma área de difícil acesso, o que demandou grande esforço por parte das autoridades.

O suspeito estaria com ferimentos na perna esquerda, resultado de disparos de arma de fogo supostamente efetuados pela própria vítima, Pedro Paulo. Após diligências e incursões na região, a guarnição conseguiu localizar Júnior.

Depois da captura dele, a polícia apreendeu um facão, que supostamente teria sido usado no crime, e uma espingarda pertencente à vítima.