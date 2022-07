Suspeito de matar homem em barbearia no Mato Grosso é preso no Pará

Policiais civis prenderam, nesta terça-feira (18), o segundo suspeito de ter assassinado a facadas, Nelson Favoreto, de 46 anos, a facadas, em plena luz do dia, dentro de uma barbearia em Guarantã do Norte, cidade do Mato Grosso a 708 km, da capital, Cuiabá. O crime ocorreu no mês maio passado. A prisão do acusado foi nesta terça-feira (19), em localidade do Pará, não informada com precisão pela polícia. Com informações do site Folha do Progresso e TV Notícias MT.

O assassinato de Neson Favoreto foi cometido por dois irmãos. Um deles foi logo preso. A polícia levantou que os dois irmãos se vingaram da vítima, que teria matado e ocultado o corpo de um irmão deles, há 16 anos.

A polícia chegou ao segundo suspeito no Pará, após trocas de informações entre os policiais da região e os de Guarantã do Norte. Ele foi apresentado para os procedimentos legais, sob a responsabilidade do delegado responsável pelo caso, Lucas Lélis Lopes.

No início do mês de maio, a autoridade policial já havia indiciado os dois irmãos pelo crime. A polícia informou que eles dois foram indiciados por homicídio qualificado em razão de circunstâncias como emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme o artigo 121, do Código Penal.

O homicídio de Nelson Favoreto

No dia 5 de maio, quando Nelson Favoreto foi assassinado na barbearia, a Polícia Civil identificou os responsáveis pelo crime. Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante em um bar da cidade bastante embriagado.

Conforme explicou o delegado de Guarantã do Norte, o homicídio foi motivado por vingança. Há 16 anos, a vítima matou e ocultou o cadáver de Alan Douglas Wagner de Oliveira, irmão dos indiciados. Desde então, Nelson foi jurado de morte.

Neste maio de 2022, os dois irmãos viram Nelson no salão de cabeleireiro e passaram a premeditar o crime. Eles foram até a casa dos pais, pegaram duas facas na cozinha e retornaram à barbearia. Eles entraram no local, cumprimentaram o dono do estabelecimento e atacaram a vítima com as facas, de surpresa e sem que Nelson tivesse qualquer chance de reação.

Após o crime, os dois irmãos fugiram em uma caminhonete, conforme registraram as câmeras de segurança de um supermercado ao lado da barbearia.