Suspeito de matar ex-companheira grávida de 8 meses é preso em Belterra

José Freitas de Sousa, de 44 anos, o principal suspeito pela morte da ex-companheira, Francilene Oliveira da Conceição, 28, foi preso nesta sexta-feira (13/9), após se apresentar espontaneamente à Polícia Civil, na delegacia de Belterra, oeste do Pará. “Bibica”, como também é conhecido o homem, já tinha um mandado de prisão preventiva pelo crime registrado na última terça (10/9). De acordo com as autoridades, José matou a facadas a mulher, que estava grávida de 8 meses, e ainda agrediu o pai dela, Francisco da Conceição, 62, com uma paulada e duas terçadadas.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades policiais, “Bibica” teria assassinado a mulher por ciúmes e também devido não aceitar a separação. No dia do crime, segundo a PM, o suspeito chegou em uma motocicleta na casa da vítima, que fica na Estrada Sete. Naquele momento, Francilene estava dormindo. O homem então teria entrado no imóvel e esfaqueado a vítima pelas costas.

Francilene teria gritado pedindo ajuda após o esfaqueamento. O pai dela, que também estava na residência, correu para socorrê-la. Ainda segundo a polícia, Bibica agrediu o ex-sogro na cabeça com um pedaço de madeira e, em seguida, o atacou duas vezes com um terçado. Depois disso, o suspeito fugiu e era procurado pelas autoridades.

A mãe e o bebê não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do crime. Por outro lado, Francisco da Conceição foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém. O estado de saúde dele é desconhecido.

Após se entregar à polícia, José Freitas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santarém, município distante 57 quilômetros da sede de Belterra, para realizar o exame de corpo de delito. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.