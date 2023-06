Suspeito de matar empresário em Castanhal é preso na Bahia

Um homem, identificado como Pablo Santana Rocha, foi preso, na tarde desta terça-feira (20), em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele teria fugido para o municío baiano após balear Pedro Henrique Dantas Duarte, no último dia 14 de junho, em Castanhal, nordeste paraense. O empresário não resistiu aos ferimentos e morreu.

Pablo estava foragido desde o dia 16, quando o mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Castanhal. A polícia identificou o suspeito logo após o crime e, após diligências nos municípios de Castanhal, Santa Maria do Pará e Bonito, descobriu que ele havia fugido para se esconder na casa de parentes no município baiano.

Após pesquisas em bancos de dados, a Polícia Civil do Pará localizou o suspeito na casa de uma tia, na área nobre de Vitória da Conquista. A prisão foi cumprida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia.

Sobre o caso

Pablo Santana Rocha foi indiciado pela autoria de homicídio qualificado contra Pedro Henrique Dantas na manhã do último dia 14, no bairro Santa Lídia, em Castanhal. A vítima recebeu vários tiros dentro de seu carro. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

A vítima era proprietária de uma loja de venda de carros de alto padrão, além de veículos náuticos. Nas redes sociais de amigos e parentes da vítima, corre a informação de que Pedro Henrique teria ido cobrar uma dívida no valor de R$ 6 mil do suspeito, que seria do município de Santa Maria do Pará, mas as informações não foram confirmadas pela PC.