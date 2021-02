Motorista de aplicativo suspeito de matar e desovar corpo é preso

Nesta quinta-feira (18), o motorista de aplicativo de 23 anos, Victor Ragunata Coelho Lima, foi preso em Manaus suspeito de matar e desovar o corpo de um jovem de aproximadamente 25 anos que ainda não foi identificado.

Achado na última segunda-feira (11), o corpo estava coberto por folhas de jornais e vegetação. A delegada Marília Campêlo explica que durante as investigações, a polícia chegou ao veículo usado para desovar o corpo, que no dia do crime estava alugado no nome de Victor.

No automóvel os agentes encontraram um dos sapatos da vítima e colheram material genético para ser periciado. O suspeito nega o crime e atribui a autoria a um conhecido dele para o qual teria emprestado o veículo, embora não saiba dizer o nome completo, telefone ou endereço deste possível suspeito.

Por determinação da Justiça, Victor teve a prisão temporária decretada e permanece na delegacia.