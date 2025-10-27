Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de matar companheira a facadas é preso em flagrante em Tomé-Açu

O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em um ramal na zona rural do município

O Liberal
fonte

Suspeito de matar companheira a facadas é preso em flagrante em Tomé-Açu. (Reprodução)

Um homem identificado como Claudeir Félix da Costa foi preso em flagrante neste domingo (26) acusado de matar a companheira, Maria Beatriz Barbosa dos Santos, no município de Tomé-Açu, nordeste do Pará. O crime, tipificado como feminicídio (artigo 121-A do Código Penal), ocorreu na última sexta-feira (24), em um ramal na zona rural do município.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi encontrada com múltiplas perfurações provocadas por instrumento perfurocortante, compatíveis com golpes de faca, espalhadas por diversas partes do corpo. O corpo estava às margens da estrada, em uma área de matagal. Segundo a polícia, a cena indicava que, após ser brutalmente atacada, Maria Beatriz foi arremessada à beira da via.

Desde a confirmação do crime, equipes da Delegacia de Quatro Bocas, sob a coordenação do delegado Gustavo Luiz Barbosa Ferreira, iniciaram diligências para localizar o autor. Policiais civis realizaram campanas e levantamentos em diversos pontos do município, inclusive em casas de familiares do suspeito, diante da informação de que ele poderia estar escondido na região.

No domingo (26), por volta das 18h, um homem informou aos policiais ter visto o suspeito embarcando em um veículo Fiat Pálio azul-escuro, possivelmente tentando fugir em direção ao distrito de Quatro Bocas. A equipe montou barreiras ao longo da PA-456 e, por volta das 21h30, conseguiu interceptar o carro. Durante a abordagem, Claudeir foi localizado escondido no banco traseiro do automóvel.

O suspeito foi preso ainda no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Quatro Bocas, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suspeito de matar companheira a facadas é preso em flagrante em Tomé-Açu
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério em Belém

Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

28.10.25 16h41

POLÍCIA

Suspeito de matar companheira a facadas é preso em flagrante em Tomé-Açu

O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em um ramal na zona rural do município

27.10.25 23h55

POLÍCIA

Suspeito de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

Os moradores da região afirmaram ter visto o George Hamilton dos Santos, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a suposta mala, durante a madrugada do crime

27.10.25 21h55

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; suspeito foi espancado por populares

27.10.25 21h50

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério em Belém

Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

28.10.25 16h41

POLÍCIA

Suspeito de matar companheira a facadas é preso em flagrante em Tomé-Açu

O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em um ramal na zona rural do município

27.10.25 23h55

polícia

Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

27.10.25 20h32

POLÍCIA

Suspeito de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

Os moradores da região afirmaram ter visto o George Hamilton dos Santos, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a suposta mala, durante a madrugada do crime

27.10.25 21h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda