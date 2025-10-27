Suspeito de matar companheira a facadas é preso em flagrante em Tomé-Açu

Um homem identificado como Claudeir Félix da Costa foi preso em flagrante neste domingo (26) acusado de matar a companheira, Maria Beatriz Barbosa dos Santos, no município de Tomé-Açu, nordeste do Pará. O crime, tipificado como feminicídio (artigo 121-A do Código Penal), ocorreu na última sexta-feira (24), em um ramal na zona rural do município.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi encontrada com múltiplas perfurações provocadas por instrumento perfurocortante, compatíveis com golpes de faca, espalhadas por diversas partes do corpo. O corpo estava às margens da estrada, em uma área de matagal. Segundo a polícia, a cena indicava que, após ser brutalmente atacada, Maria Beatriz foi arremessada à beira da via.

Desde a confirmação do crime, equipes da Delegacia de Quatro Bocas, sob a coordenação do delegado Gustavo Luiz Barbosa Ferreira, iniciaram diligências para localizar o autor. Policiais civis realizaram campanas e levantamentos em diversos pontos do município, inclusive em casas de familiares do suspeito, diante da informação de que ele poderia estar escondido na região.

No domingo (26), por volta das 18h, um homem informou aos policiais ter visto o suspeito embarcando em um veículo Fiat Pálio azul-escuro, possivelmente tentando fugir em direção ao distrito de Quatro Bocas. A equipe montou barreiras ao longo da PA-456 e, por volta das 21h30, conseguiu interceptar o carro. Durante a abordagem, Claudeir foi localizado escondido no banco traseiro do automóvel.

O suspeito foi preso ainda no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Quatro Bocas, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.