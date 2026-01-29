Suspeito de manter a própria mãe e o filho reféns morre em confronto com a PM em Tailândia

Um homem identificado como Ruan da Conceição Paiva, de 23 anos, morreu em uma intervenção policial em Tailândia, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (28), no bairro de Fátima I, durante o cumprimento de um mandado de prisão contra Ruan. Segundo as informações iniciais, na tentativa de escapar dos policiais, o suspeito teria feito a própria mãe e o filho, de apenas 3 anos, como reféns.

A intervenção ocorreu por volta das 11h30, quando equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, cercaram uma residência em que o suspeito estava. O mandado havia sido expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em razão da suspeita de envolvimento do jovem com organização criminosa.

Conforme as informações repassadas pelas autoridades, ao perceber a presença policial, Ruan efetuou um disparo contra os agentes e passou a ameaçar familiares dentro do imóvel. Diante da situação, os policiais iniciaram uma negociação e ordenaram que ele se entregasse. Durante esse momento, a mãe do suspeito conseguiu sair da casa levando a criança nos braços, sem ferimentos.

Mesmo após a retirada dos reféns e repetidas ordens para que largasse a arma, o jovem voltou a apontar um revólver calibre .38 na direção das equipes. A atitude foi interpretada como risco iminente, e os policiais reagiram, atingindo o suspeito.

Ruan ainda foi socorrido com vida e levado ao Hospital Geral de Tailândia, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi formalizado na delegacia para os procedimentos legais e periciais. A remoção do corpo foi realizada pelo Núcleo de Perícia Científica de Tucuruí.

Durante a ação, foram apreendidos dois revólveres calibre .38, sendo um da marca Taurus, com quatro munições intactas e uma deflagrada, além de outra arma com quatro munições intactas.