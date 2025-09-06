Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de latrocínio e ocultação de cadáver é preso em Marabá

O inquérito policial investigado corresponde a um fato que ocorreu no dia 29 de julho

O Liberal
fonte

Suspeito de latrocínio e ocultação de cadáver é preso em Marabá. (Divulgação/ PC)

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Marabá cumpriram, na última sexta-feira (6), um mandado de prisão preventiva de um homem, emitido pela 1ª Vara Criminal de Marabá, pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. A prisão aconteceu em um lava a jato.

O inquérito policial investigado pela unidade corresponde a um fato que ocorreu no dia 29 de julho, quando um homem foi dado como desaparecido, mas foi encontrado morto depois de quatro dias de buscas.

A vítima teve o telefone e a motocicleta levados pelos autores do crime. Com técnicas avançadas de investigação, a Delegacia de Homicídios de Marabá juntou provas suficientes para o indiciamento dos suspeitos e decretação da prisão.

Após constatar a identidade de um dos indivíduos, a equipe conseguiu prendê-lo e o conduziu até à delegacia para realizar os procedimentos cabíveis.

Palavras-chave

prisão em marabá

latrocínio

ocultação de cadáver

sudeste do pará

homem preso no pará
Polícia
.
