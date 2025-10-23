Suspeito de integrar grupo que planejava roubar casas morre em confronto com a PM em Tomé-Açu

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar na noite da última terça-feira (21/10), em Tomé-Açu, região nordeste do Pará. Segundo a PM, ele estaria envolvido em um grupo que planejava roubar residências do município.

Agentes do 48º Batalhão de Polícia Militar (48º BPM) realizavam a operação “Força Total” quando receberam uma denúncia anônima informando sobre a intenção de um grupo de homens de praticar crimes na região. A denúncia também detalhava que eles estariam reunidos em uma casa no bairro Parmalat.

Com isso, duas guarnições da PM se deslocaram até o local para verificar o ocorrido. Assim que chegaram ao endereço, os policiais cercaram o imóvel para que surpreendessem os suspeitos.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a ação tática, dois homens, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga para uma área de mata densa próxima e conseguiram escapar.

Em meio às buscas, o terceiro suspeito foi localizado. Conforme as autoridades, ele reagiu à abordagem e atirou três vezes contra os militares com uma pistola calibre .40. Houve uma troca de tiros, em que o suspeito foi atingido. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, a PM apreendeu a pistola utilizada pelo suspeito, além de três carregadores e 33 munições do mesmo calibre. Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.