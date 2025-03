Suspeito de integrar facção criminosa morre em confronto com a polícia em Ananindeua

Um homem identificado como Alex Melo de Melo, conhecido como “PH”, morreu durante uma intervenção policial na rua São Paulo 1, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O caso ocorreu nesta sexta-feira (28), por volta das 19h.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam rondas na área quando avistaram o suspeito, apontado como integrante de uma facção criminosa, onde exercia a função de “disciplina” – responsável por aplicar punições dentro do grupo. Ao perceber a aproximação dos agentes, “PH” teria reagido, dando início a um confronto. Ele foi atingido, socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia informou que, semanas atrás, o suspeito e outros comparsas atiraram contra uma viatura da PM que realizava patrulhamento na região. Desde então, os agentes intensificaram as buscas para localizar os envolvidos.

No momento da abordagem, os policiais apreenderam com “PH” uma arma de fogo e um celular, que foram encaminhados para as investigações.

Um vídeo que circula nas redes sociais e ao qual a polícia já teve acesso mostra o suspeito participando de um “tribunal do crime”. Nas imagens, ele aparece agredindo um homem com um pedaço de madeira, enquanto outros integrantes da facção observam a cena. A gravação, segundo a polícia, vai ser anexada ao inquérito do caso e deve reforçar as investigações sobre a atuação do grupo criminoso na área.