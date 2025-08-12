Suspeito de homicídio tem casa incendiada em Castanhal

Um incêndio foi registrado em uma casa na madrugada desta terça-feira (12/8), no bairro São José, em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, três homens teriam entrado pelos fundos do imóvel e ateado fogo no local. A suspeita é de que o caso esteja relacionado com o assassinato de Manoel Lucivaldo Travassos Carvalho, que ocorreu no sábado (9/8), também em Castanhal. Isso porque o proprietário do imóvel, conforme as autoridades, é suspeito de envolvimento no caso.

Por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop), a PM soube do caso. O Corpo de Bombeiros também foi comunicado sobre o ocorrido.

Os militares chegaram ao local e souberam pela população que se tratava de um incêndio criminoso. Ainda segundo a PM, a residência, que pertence a um homem conhecido como Jurandir, estava desocupada. Até agora, o suspeito de homicídio não foi localizado.

O sinistro foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Houve apenas danos materiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

O homicídio

Manoel Carvalho tinha saído de uma festa de aniversário quando foi morto a tiros no sábado (9/8), na rua Samambaia, em Castanhal. Ele foi surpreendido com a chegada de um homem não identificado em um carro de passeio. Esse homem efetuou um disparo de arma de fogo contra Manoel. Em seguida, o atirador fugiu do local.

A polícia coletou imagens do sistema de monitoramento da área do estabelecimento e passou a fazer buscas nas proximidades para tentar capturar o suspeito. No entanto, ele não foi localizado.

Momentos depois, os policiais militares tomaram conhecimento de que a vítima faleceu no Hospital Municipal de Castanhal, em decorrência do ferimento sofrido. O caso é investigado como homicídio doloso pela Seccional Urbana de Castanhal.