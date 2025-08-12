Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de homicídio tem casa incendiada em Castanhal

De acordo com a Polícia Militar, três homens teriam entrado pelos fundos do imóvel e ateado fogo no local

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no local do incêndio. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um incêndio foi registrado em uma casa na madrugada desta terça-feira (12/8), no bairro São José, em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, três homens teriam entrado pelos fundos do imóvel e ateado fogo no local. A suspeita é de que o caso esteja relacionado com o assassinato de Manoel Lucivaldo Travassos Carvalho, que ocorreu no sábado (9/8), também em Castanhal. Isso porque o proprietário do imóvel, conforme as autoridades, é suspeito de envolvimento no caso.

Por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop), a PM soube do caso. O Corpo de Bombeiros também foi comunicado sobre o ocorrido.
Os militares chegaram ao local e souberam pela população que se tratava de um incêndio criminoso. Ainda segundo a PM, a residência, que pertence a um homem conhecido como Jurandir, estava desocupada. Até agora, o suspeito de homicídio não foi localizado.

O sinistro foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Houve apenas danos materiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

O homicídio

Manoel Carvalho tinha saído de uma festa de aniversário quando foi morto a tiros no sábado (9/8), na rua Samambaia, em Castanhal. Ele foi surpreendido com a chegada de um homem não identificado em um carro de passeio. Esse homem efetuou um disparo de arma de fogo contra Manoel. Em seguida, o atirador fugiu do local.

A polícia coletou imagens do sistema de monitoramento da área do estabelecimento e passou a fazer buscas nas proximidades para tentar capturar o suspeito. No entanto, ele não foi localizado.

Momentos depois, os policiais militares tomaram conhecimento de que a vítima faleceu no Hospital Municipal de Castanhal, em decorrência do ferimento sofrido. O caso é investigado como homicídio doloso pela Seccional Urbana de Castanhal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

suspeito de homicídio

casa incendiada

castanhal

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

Ele diz que o intuito do discurso era "mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico"

12.08.25 12h17

POLÍCIA

Suspeito de homicídio tem casa incendiada em Castanhal

De acordo com a Polícia Militar, três homens teriam entrado pelos fundos do imóvel e ateado fogo no local

12.08.25 12h08

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

CRIME

Moju: suspeito de homicídio se entrega à polícia após negociação com a mãe

Jameson Melo da Silva foi conduzido à Delegacia de Tailândia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis

11.08.25 23h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

SUSTO!

Acidente com carreta bloqueia o trânsito e causa congestionamento em ponte da Alça Viária

Equipes da concessionária Rota do Pará foram acionadas para controlar o fluxo e garantir a segurança de quem passava pelo trecho. Ninguém ficou ferido.

11.08.25 23h12

POLÍCIA

Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

Ele diz que o intuito do discurso era "mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico"

12.08.25 12h17

POLÍCIA

'Trio chique' é preso após aplicar o golpe do falso consórcio em Belém; entenda o caso

Os suspeitos deverão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa

28.12.22 19h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda