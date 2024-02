Suspeito de homicídio no Ceará é preso pela PC, em Belém

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso no bairro do Benguí, em Belém, suspeito de ser o autor de um homicídio que ocorreu no município de São João de Jaguaribe, no estado do Ceará, nordeste do país. O investigado estava escondido na capital paraense e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Única da Comarca de Tabuleiro do Norte (TJCE).

A ação de captura do investigado ocorreu por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), em cooperação com a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Ceará (COIN/SSPDS).

“A operação demonstra a eficácia da colaboração entre as instituições no combate ao crime interestadual, contribuindo para a segurança pública e o enfrentamento de organizações criminosas”, avalia o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Conforme as informações apuradas pela Polícia Civil, além do homicídio, o suspeito também é apontado como integrante de um grupo criminoso que atua na região do Vale do Jaguaribe. Este grupo é liderado por outro homem de alta periculosidade acusado de vários crimes, incluindo homicídio, tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

“Os dados nos foram repassados e as equipes de campo e inteligência, após levantamentos, conseguiram confirmar a presença do alvo e efetuar a prisão. A troca de informações tem como objetivo a aproximação entre os dois Estados, pois os grupos criminosos geralmente enviam drogas do Pará para o Ceará e o tráfico conduz a prática de muitos outros crimes”, informa o delegado Fausto Bulcão, titular da Denarc.

Após a prisão, o indiciado foi transferido para o Sistema Penal, onde ficará à disposição da justiça.