Suspeito de homicídio em Icoaraci é preso pela PC no Rio de Janeiro

Um homem suspeito de um homicídio que ocorreu no ano de 2018, em Icoaraci, distrito de Belém, foi preso pela Polícia Civil em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. A prisão do investigado ocorreu na sexta-feira (14/02), após uma ação da Delegacia de Homicídios de Icoaraci, com o apoio dos policiais civis da cidade de Niterói (RJ), que cumpriram o mandado contra o suspeito.

Segundo as investigações, uma mulher era constantemente agredida pelo companheiro, chamado Sidney Ribeiro da Silva. Durante as apurações, os policiais também receberam informações de que o homem agredia alguns familiares da esposa. Após outra discussão entre o casal, a mulher pediu apoio ao irmão para se vingar de Sidney. Na ocasião, o irmão contratou uma pessoa para matar o cunhado.

A mulher atraiu Sidney para o local onde ele foi assassinado em via pública, no Distrito de Icoaraci. A equipe policial tomou conhecimento do caso e todos os envolvidos foram identificados e levados a julgamento, exceto o cunhado da vítima, apontado como o responsável por encomendar a morte de Sidney.

Dando continuidade às diligências, os policiais civis localizaram o suspeito, que estava foragido desde 2018, na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. O homem foi preso em um hotel da cidade, conduzido até a unidade policial e, atualmente, encontra-se à disposição da Justiça.