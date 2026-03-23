Suspeito de homicídio é preso após confusão durante bebedeira em São Domingos do Araguaia

João de Oliveira Santos, conhecido como “Moura”, foi preso em flagrante no início da noite de domingo (22), suspeito de matar Antônio Chaves Santos, o “Negão Castanheira”, na zona rural de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará.

O crime ocorreu na Vila Vida Nova, nas proximidades do Projeto de Assentamento Veneza, a cerca de 20 quilômetros do perímetro urbano do município. De acordo com informações repassadas por moradores, um grupo de pessoas consumia bebida alcoólica desde o período da manhã, quando um desentendimento entre os participantes evoluiu para violência, por volta das 18h.

A vítima foi atingida por um disparo de espingarda de fabricação artesanal e morreu ainda no local. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado pouco tempo depois por policiais militares acionados por moradores da região.

Durante a ação, João foi preso e duas espingardas foram apreendidas. Um vídeo que circula em grupos de mensagens mostra que, horas antes do homicídio, os envolvidos estavam reunidos em um momento aparentemente tranquilo.

A Polícia Civil esteve no local para realizar os primeiros levantamentos e acionou a equipe da Polícia Científica para a remoção do corpo. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por homicídio e permanece à disposição da Justiça. As circunstâncias e a motivação do crime são investigadas.