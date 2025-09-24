Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de fraude contra instituição bancária no Pará é preso no Maranhão

Segundo as investigações, cerca de R$ 107 milhões foram desviados no crime

O Liberal
fonte

Suspeito de fraude contra instituição bancária no Pará é preso no Maranhão. (Foto: Polícia Civil)

Um homem suspeito de envolvimento na fraude milionária contra uma instituição bancária no Pará foi preso pela Polícia Civil no Maranhão. A ação ocorreu na terça-feira (23), durante a segunda fase da “Operação Porta 34”, que apura o desvio de cerca de R$ 107 milhões. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nos municípios maranhenses de Santa Inês e São Luís.

A ação foi realizada por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), com o apoio da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês (MA). Segundo as informações da PC, o suspeito é apontado como responsável pelo recrutamento de servidor da instituição financeira e pela instalação de um dispositivo clandestino que possibilitou o desvio dos mais de R$ 107 milhões.

Materiais apreendidos, incluindo dispositivos eletrônicos e documentos, serão submetidos à análise pericial. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Maranhão, em demonstração da cooperação e integração entre as forças de segurança. As investigações seguem em curso, com o objetivo de identificar outros envolvidos e assegurar a recuperação dos valores desviados. O preso foi encaminhado para a unidade policial de Santa Inês, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fraude milionária
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem com deficiência é morto a facadas em Uruará; suspeito é preso

O crime ocorreu na vila do distrito Alvorada, na madrugada de terça-feira (23)

24.09.25 10h13

PRESO

Suspeito de fraude contra instituição bancária no Pará é preso no Maranhão

Segundo as investigações, cerca de R$ 107 milhões foram desviados no crime

24.09.25 9h32

APREENSÃO DE DROGAS

Mais de 11 kg de maconha são apreendidos escondidos dentro de embarcação em Breves

A droga foi localizada durante uma fiscalização em um navio que navegava pelo Rio Tajapuru

24.09.25 9h00

POLÍCIA

Mulher é presa por suposto abandono de incapaz, em Portel; bebê foi encontrado em oficina

A mulher foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde permanece à disposição da Justiça. O  Conselho Tutelar segue acompanhando o caso.

23.09.25 23h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de fraude contra instituição bancária no Pará é preso no Maranhão

Segundo as investigações, cerca de R$ 107 milhões foram desviados no crime

24.09.25 9h32

HOMICÍDIO

Homem com deficiência é morto a facadas em Uruará; suspeito é preso

O crime ocorreu na vila do distrito Alvorada, na madrugada de terça-feira (23)

24.09.25 10h13

APREENSÃO DE DROGAS

Mais de 11 kg de maconha são apreendidos escondidos dentro de embarcação em Breves

A droga foi localizada durante uma fiscalização em um navio que navegava pelo Rio Tajapuru

24.09.25 9h00

EITA!

Vídeo mostra confusão entre casal por suposta traição dentro de shopping em Belém

O caso ocorreu nesta terça-feira (23) e teve grande repercussão nas redes sociais

23.09.25 18h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda