Suspeito de fraude contra instituição bancária no Pará é preso no Maranhão

Um homem suspeito de envolvimento na fraude milionária contra uma instituição bancária no Pará foi preso pela Polícia Civil no Maranhão. A ação ocorreu na terça-feira (23), durante a segunda fase da “Operação Porta 34”, que apura o desvio de cerca de R$ 107 milhões. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nos municípios maranhenses de Santa Inês e São Luís.

A ação foi realizada por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), com o apoio da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês (MA). Segundo as informações da PC, o suspeito é apontado como responsável pelo recrutamento de servidor da instituição financeira e pela instalação de um dispositivo clandestino que possibilitou o desvio dos mais de R$ 107 milhões.

Materiais apreendidos, incluindo dispositivos eletrônicos e documentos, serão submetidos à análise pericial. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Maranhão, em demonstração da cooperação e integração entre as forças de segurança. As investigações seguem em curso, com o objetivo de identificar outros envolvidos e assegurar a recuperação dos valores desviados. O preso foi encaminhado para a unidade policial de Santa Inês, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.