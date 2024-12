Suspeito de extorsão é preso em Ananindeua; prejuízo às vítimas foi de cerca de R$ 300 mil

Um homem foi preso por roubo, extorsão, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo e munições em Ananindeua na terça-feira (17). Também foram cumpridos mandados de prisão preventiva, busca e apreensão. A ação fez parte da operação “Rapina”, conduzida pela Delegacia de Abaetetuba.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito extorquia cerca de dez vítimas em Abaetetuba e Igarapé-Miri, por meio de ligações e redes sociais, e já possuía três mandados de prisão preventiva. As vítimas, empresários e comerciantes, sofreram prejuízos de aproximadamente R$ 300 mil.

"Durante a ação, o suspeito foi encontrado com uma pistola, munições, joias, relógios, celulares e outros objetos, resultando em cerca de meio milhão de reais em prejuízos totais. Ele foi conduzido à delegacia e as investigações continuam para localizar outros envolvidos." acrescenta o superintendente regional do Baixo Tocantins, delegado Mhoab Khayan

A “Operação Rapina” visa combater crimes como roubo qualificado e contou com o apoio da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI). A PC seguirá investigando o caso.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.