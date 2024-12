Tesoureiros de facção presos pela polícia também atuavam no tráfico e extorsão no Pará, diz delegado

A operação ‘Saldo Devedor’, que culminou na prisão de 35 suspeitos de integrarem um importante núcleo do Comando Vermelho no Pará, também atua no combate ao tráfico de drogas e extorsões. Deflagrada nesta quarta-feira (4/12), a ação policial visava os ‘tesoureiros’ da facção. No entanto, também revelou um esquema sofisticado responsável por diversas atividades ilícitas, como aponta o delegado Lucas Sales, da Polícia Federal.

“O modo de atuar de qualquer facção criminosa do Brasil é o domínio e a exploração territorial. Então eles exploram essas áreas de diversas formas, seja pelo tráfico de drogas, pela extorsão realizada a comerciantes e pessoas do transporte coletivo, enfim. Essas pessoas eram responsáveis pela arrecadação de dinheiro tanto dos próprios faccionados, que tinham que pagar uma parte desse valor para a facção lá no Rio de Janeiro, como dos moradores. Eles também realizavam a venda, o tráfico de drogas, para arrecadar a ‘taxa’ aos ‘superiores’. Todos esses valores eram para a facção do Rio de Janeiro”, explica o delegado.

Lucas Sales, Delegado da Polícia Federal, durante entrevista. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo o delegado Lucas Sales, outras pessoas foram identificadas como ‘tesoureiros gerais’. “Eles atuavam no estado e tinham pessoas que comandavam esse processo de arrecadar o dinheiro. Quando prendemos uma mulher, em Benevides, suspeita de ser uma das tesoureiras gerais, pudemos dar andamento na identificação de outros nomes importantes para a facção. Alguns estavam no interior do Pará, mas também houve suspeitos presos em outros estados e que atuavam aqui”, afirma o delegado.

A primeira fase da operação, que deve ser concluída ainda neste mês, permitiu a apreensão de um vasto material que será analisado pelas autoridades policiais. Com base nessas informações, novas ações serão desencadeadas para desarticular outros núcleos da facção criminosa no estado.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional do Pará e responderão pelos crimes de integrar organização criminosa e tráfico de drogas. A polícia ressaltou a importância da operação para combater o crime organizado no estado e garantir a segurança da população.

A operação de hoje é parte da estratégia contínua da Ficco/PA, que é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA) e a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). O objetivo principal da Ficco/PA é realizar ações conjuntas e coordenadas no combate ao crime organizado no estado, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas e às facções criminosas que atuam na região.