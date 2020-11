Suspeito de estupro invade residência, ameaça mulher e criança e é preso no Acará

Augusto Cezar Santos Pereira, conhecido como "Baixinho", foi preso em flagrante delito pela Polícia Civil do Acará nesta quinta-feira (12). Suspeito de estupro, ele invadiu uma residência para ameaçar de morte uma testemunha e a criança vítima dos abusos sexuais praticados por ele. O acusado foi preso no bairro Pantanal, dentro da casa em que tentava intimidar as vítimas.

Baixinho já estaria, inclusive, sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável na cidade do nordeste paraense. Ele foi alvo de representação por prisão preventiva. Apesar disso, não há mais detalhes sobre o crime ou sobre outras possíveis vítimas do suspeito.

O preso irá responder pelos crimes de violação de domicílio, ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e estupro de vulnerável. Ele segue à disposição da justiça.

À Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil do Pará informou que o caso está sendo investigado sob sigilo.